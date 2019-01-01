تقرير: مخاوف الحرب العالمية الثالثة تتصاعد حيث تعتزم الصين ازاحة أمريكا كقوة رائدة في العالم

واشنطن/سما/

ذكرت التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس أن الصين تعتزم إزاحة أمريكا كقوة رائدة في العالم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لانتقال السلطة من دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.



وزعمت الوثيقة المكونة من 70 صفحة أن الصين ترى الهند الصاعدة على أنها "منافسة". وقال التقرير: "تنظر الصين إلى الهند الصاعدة كمنافس وتسعى إلى حثها على استيعاب طموحات بكين من خلال الانخراط اقتصاديًا مع تقييد شراكة نيودلهي الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وعلاقاتها مع الديمقراطيات الأخرى."

وأضافت: "الصين تقوض الأمن والحكم الذاتي والمصالح الاقتصادية للعديد من الآخرين في المنطقة - مثل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة ميكونغ الحيوية ، وكذلك الدول. من جزر المحيط الهادئ. "



وقال التقرير: "ومع ذلك ، فإن قلة هم الذين يميزون نمط غزوات الصين في كل منطقة من العالم ، ناهيك عن الشكل المحدد للهيمنة الذي يطمح إليه الحزب".

وأضاف: "في مواجهة التحدي الصيني ، يجب على الولايات المتحدة تأمين الحرية". وقالت الوثيقة أيضا إن بكين تسعى لتقليص النفوذ الأمريكي من خلال خلق جو لا مفر منه من هيمنة الصين.

وقال التقرير: "تشمل الأهداف الرئيسية حلفاء الولايات المتحدة بموجب معاهدات - اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند والفلبين - بالإضافة إلى شركاء استراتيجيين ناشئين مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا وتايوان."

وشهد هجوم وادي جلوان في يونيو حزيران مقتل 20 جنديا هنديا في أعقاب اشتباك مع القوات الصينية في المنطقة حيث كانت المعركة بالأيدي أخطر مواجهة عسكرية بين الجارتين منذ أكثر من نصف قرن. وتسببت المواجهة بين الصين والهند بشأن الأراضي المتنازع عليها في توقف السلام.



كما تحدث التقرير عن علاقات بكين مع تايوان حيث ادعت الصين أنها جزء من أراضيها. وقال التقرير: "بكين تهدد تايوان الديمقراطية التي تعتبرها إقليما منشقا وتعتزم إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.



وخلص إلى أن السلوك الحازم للحزب الشيوعي الصيني وأهدافه المعلنة تتطلب من الولايات المتحدة ودول أخرى مراجعة الافتراضات وتطوير عقيدة استراتيجية جديدة لمعالجة أولوية وحجم التحدي الصيني.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصين تطور جيشًا "عالميًا" لمنافسة الولايات المتحدة وتجاوزها في النهاية.

تدعي الوثيقة أيضًا أن بكين قد تورطت في سرقة الملكية الفكرية وتسعى للهيمنة على مستوى العالم في قطاعات التكنولوجيا الفائقة بما في ذلك 5G.

وحث التقرير الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها مع الدول الأخرى للحفاظ على نظام دولي "حر ومنفتح".