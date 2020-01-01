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إعادة فرز الأصوات في جورجيا تؤكد فوز بايدن على ترامب

الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فرز الأصوات في جورجيا تؤكد فوز بايدن على ترامب



وكالات/سما/

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر يوم الخميس، إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا أكدت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية.


وأضاف أنه "ما من شك" في أن الولاية ستصادق على فوز بايدن يوم الجمعة، بعد أن أظهر التدقيق نتيجة "مقاربة جدا" لما أعلن عنه ليلة الانتخابات.

وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزون

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