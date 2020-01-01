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بايدن: إن لم نتحرك الآن سيموت 400 ألف أمريكي بكورونا

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: إن لم نتحرك الآن سيموت 400 ألف أمريكي بكورونا



وكالات/سما/

أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي، على ضرورة التحرك السريع بهدف وقف تفشي فيروس كورونا، وإلا ستشهد البلاد وفاة 400 ألف شخص بكورونا.

بايدن: إن لم نتحرك الآن سيموت 400 ألف أمريكي بكوروناالولايات المتحدة.. وفيات كورونا تسجل 249670 حالة
وقال في خطاب له: إن "لم نتحرك الآن سوف يموت 400 ألف شخص بكورونا".

وأضاف: "إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح".

وتابع: "لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا. مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا".

وشدد بايدن على أهمية "العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية".

وقال: "أنا لن أغلق الاقتصاد، ولكن سأغلق فيروس كورونا".

وطالب بايدن الحكومة الفدرالية بتقديم دعم مالي للولايات المتضررة، مؤكدا أنه اتفق مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الإيديولوجية.

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