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علماء يزفون بشرى... المناعة المكتسبة من كورونا تدوم سنوات طويلة

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يزفون بشرى... المناعة المكتسبة من كورونا تدوم سنوات طويلة



وكالات/سما/

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يتمتعوا بمناعة لسنوات بعد شفائهم، في أحدث اكتشاف حول الوباء من شأنه أن يهدئ المخاوف حول احتمالات تضاؤل المناعة.

ووجد العلماء في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في كاليفورنيا أنه بعد 8 أشهر من إصابة المشاركين في الدراسة بمرض "كوفيد- 19"، تبين أنه لا يزال لديهم خلايا مناعية عالية بما يكفي لمحاربة الفيروس ومنع أية جولة أخرى من العدوى، وأن معدل الانخفاض البطيء على المدى القصير يشير إلى أن المناعة قد تبقى لسنوات.


قال شين كروتي، عالم الفيروسات في معهد "لا جولا" لعلم المناعة ،والذي شارك في قيادة الدراسة الجديدة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "من المرجح أن يحمي هذا القدر من الذاكرة المناعية الغالبية العظمى من الناس من الإصابة بعدوى شديدة لسنوات عديدة".

نشرت نتائج البحث على الإنترنت، لكن لم تتم مراجعتها أو نشرها في مجلة علمية. ومع ذلك، يعتقد أنها الدراسة الأكثر شمولا والأطول حول مناعة "كوفيد- 19" حتى الآن.
على الرغم من وجود لقاحات عدة ضد فيروس كورونا قيد الدراسة، التي أظهر بعضها فاعلية كبيرة جدا في الوقاية من المرض، تساءل العلماء عن المدة التي سيبقى فيها الجمهور محصنا.

نظرت الدراسة في 185 حالة مصابة بـ"كوفيد- 19"، بما في ذلك 41 حالة لأشخاص أصيبوا قبل ستة أشهر أو أكثر. عدد قليل من المشاركين المتعافين لم يكن لديهم مناعة طويلة الأمد.

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