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بابا الفاتيكان يضع لايك على حساب عارضة أزياء ...فردت:ضمنت الجنة!

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان يضع لايك على حساب عارضة أزياء ...فردت:ضمنت الجنة!



وكالات/سما/

وقع بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول في ورطة، بسبب عارضة أزياء برازيلية حسناء تدعى ناتاليا غاريبوتو.

رصد موقع "هايبيست" الحساب الخاص ببابا الفاتيكان في موقع "إنستغرام" وقد أبدى أعجابه بإحدى صور عارضة الأزياء الحسناء، وهي ترتدي أزياء مثيرة.


ولكن أكثر من 7 مليون مشترك، شاهد اعجاب البابا فرانسيس الأول بصورة عارضة الأزياء التي ترتدي فيها تنورة قصيرة .

وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن استغرابهم من أعجاب بابا الفاتيكان بمثل تلك الصور.

وقابلت عارضة الأزياء الحسناء ذلك الأمر بنوع من الفرح، حيث قالت: "على الأقل ضمنت حاليا الجنة".

من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الفاتيكان فتح تحقيقا داخليا حول ملابسات أعجاب بابا الفاتيكان بتلك الصورة المثيرة، التي تسببت بالإحراج له ولمؤسسة الفاتيكان كلها.

والغريب في الأمر أن حساب عارضة الأزياء البرازيلية لا يتابع البابا فرانسيس الأول، كما أن البابا فرانسيس نفسه لا يتابع أي حساب على "إنستغرام".


​وقال الفاتيكان إنه يسعى للحصول على تفسيرات من "إنستغرام" بعد أن أعجب الحساب الرسمي للبابا فرانسيس بصورة لعارضة برازيلية ترتدي ملابس ضيقة.

يدير فريق من الأشخاص حسابات البابا المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم الفاتيكان لصحيفة الغارديان: "يمكننا استبعاد أن" الأعجاب جاء من الكرسي الرسولي، وقد تحولنا إلى إنستغرام للحصول على تفسيرات."

#بابا الفاتيكان #عارضة أزياء #انستغرام #صحيفة الغارديان

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