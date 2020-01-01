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بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية



وكالات/سما/

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات، دليل على "ضعفه وافتقاده للمسؤولية"، كما أنه يبعث "برسالة مريعة".

بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية"نيويورك تايمز": ترامب دعا نوابا عن ميشيغان إلى البيت الأبيض للطعن في نتيجة الانتخابات
ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن تأكيده يوم الخميس أنه ليس قلقا إزاء رفض ترامب الاعتراف بالخسارة، مضيفا أن رفضه لن يمنع نقل السلطة، "لكنه يبعث برسالة مريعة عن الولايات المتحدة كبلد".

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

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