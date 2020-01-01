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مدير عام"بيونتك" يعلن إمكانية توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام"بيونتك" يعلن إمكانية توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام



وكالات

أعلن مدير عام مختبر "بيونتك" الألماني أوغور شاهين أنه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح كورونا والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال في حوار عبر الفيديو مع وكالة "فرانس برس": "نبذل قصارى جهدنا"، موضحا أن طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية.

وأضاف الباحث الذي يعمل مختبره إلى جانب المختبر الأميركي "فايزر": "ثمة فرصة أن نكون قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معا. قد نتمكن من توزيع اللقاحات في ديسمبر".

ومشروع "بيونتك" و"فايزر"، مع مشروع مختبر "موديرنا" الأمريكي، هما الأكثر تقدما في التجارب السريرية الواسعة وأظهرا نجاعة متقاربة، فيما يعد لقاح "سبوتنيك  V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

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