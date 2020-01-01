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شاهد .. خطوبة يوسف أوباما وسر غضب جماهير الزمالك

الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. خطوبة يوسف أوباما وسر غضب جماهير الزمالك



القاهرة / سما

تصدر خبر خطوبة يوسف أوباما نجم وقائد فريق الزمالك المصري، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، في وقت وجهت جماهير النادي الأبيض انتقادات لاذعة للاعب.

ونشر يوسف أوباما صورًا من حفل خطوبته على حساباته الرسمية بمواقع التواصل تويتر وانستغرام، إذ يظهر في صورتين مع خطيبته أثناء الاحتفال ولبس الدبل، بحضور عددٍ محدود من أفراد العائلتين.

وتلقى نجم الزمالك "أوباما" العشرات من التهاني بمناسبة الخطوبة، وتمنوا له أن يتم الزواج على الخير ويعيش مع زوجته بسعادة، إلا أن صفحات جماهير النادي هاجمته بشدة وانتقدت ما فعله بهذا التوقيت.

واعتبر المنتقدون من جمهور الزمالك أن خطوبة يوسف أوباما جاءت في توقيت غير مناسب، حيث يستعد الفريق بكامل قوته لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الغريم التقليدي الأهلي نادي القرن.

وانخرط أوباما منذ عدة أيام في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك بقيادة المدرب باتشيكو؛ في إطار الاستعدادات النهائية للنهائي الأفريقي المرتقب يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.

ونشرت سارة عبد الباقي المذيعة في قناة الزمالك، صورًا من حفل خطوبة أوباما الذي جرى أمس، فيما علق أحد المشجعين قائلا : "أبارك إلى أخي الحبيب اوباما، وأتمنى يسجل في النهائي عشان يبوس الدبلة".

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