"ليلة الضرب" أو "شيخ داون" : كيف تم تعذيب الأمراء السعوديين وابتزازهم ؟

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تعرض أمراء سعوديون أثرياء للتعذيب والابتزاز وأمروا بتسليم أموال من ودائع البنوك السويسرية في " ليلة الضرب '' قبل ثلاث سنوات عندما طهر ولي العهد محمد بن سلمان النخبة السعودية .

وتم وصف الاعتقال في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض رسميًا بأنه حملة على الفساد ، لكن اعتُبر على نطاق واسع انتزاعًا للسلطة من قبل ولي العهد المصمم على تحديث المملكة.

وصف أحد المصادر في حديثه لصحيفة الغارديان كيف "تم عصب أعين الجميع وتقريبًا تعرض الجميع لما تسميه المخابرات المصرية "ليلة الضرب" ، والتي شهدت تعرض الأمراء وأباطرة المال للضرب والتقييد بالجدران.

وتعرض بعض السجناء للتهديد بالكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج أو التعاملات التجارية المشبوهة ، بحسب معتقلين في سجن الخمس نجوم.

ومع ذلك ، أثبت بعض مستجوبي محمد بن سلمان أنهم جاهلون عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية ، مما أدى إلى طلبات غريبة للبنوك السويسرية التي أثارت الشكوك في أوروبا.

وتقول المملكة العربية السعودية إنها "استردت" ما يصل إلى 107 مليارات دولار في حملة التطهير ، التي أطلق عليها أيضًا اسم "شيخ داون" ، لكن المصادر زعمت أن الرقم كان في الواقع منخفضًا إلى 28 مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن المحققين "لم يعرفوا إلا القليل وكانوا يتفرجون عليهم" ، وكانوا "ميؤوس منهم" .

في كثير من الأحيان لم يكن لديهم أي فكرة عما كانوا يبحثون عنه. أصبح الأمر ابتزازًا مباشرًا في بعض الحالات ، لأن بعض المعتقلين كانوا يرفضون التوقيع على أي شيء.

في حين أن بعض الطلبات غير العادية دقت أجراس الإنذار في عالم البنوك السويسرية ، إلا أن عددًا منها "نجح".



وأعلن المدعي العام السعودي لاحقًا أن الحكومة صادرت مزيجًا من الممتلكات والأوراق المالية النقدية والكيانات التجارية من المتهمين.

وقد أخبر بعض السجناء المقربين أنهم لا يستطيعون فهم سبب سجنهم ، بالنظر إلى أن الخدمات الشخصية والمحسوبية كانت منذ فترة طويلة جزءًا مقبولًا من النظام السعودي.

وأدت محاولة الأمير محمد لقلب هذا النظام وتحويل الأموال إلى الدولة إلى إحداث صدمة في دوائر الأعمال السعودية.

وكان من بين الأشخاص الذين تم استجوابهم والبالغ عددهم 381 شخصًا الملياردير اللامع الأمير الوليد بن طلال ، الذي احتُجز لأكثر من 80 يومًا في السجن المؤقت.

تم الإفراج عن سجين بارز آخر ، رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله ، بعد "تسوية" قيل إنها تجاوزت المليار دولار.

وقالت مصادر إن "ليلة الضرب" كانت تهدف إلى "تليين" المعتقلين قبل وصول المحققين لاستجوابهم بشأن الفساد.

وكان السجناء "مقيدين بالجدران ، في أوضاع مجهدة" في أعمال تعذيب "استمرت لساعات" في محيط فندق ريتز كارلتون الفاخر.

قبل أشهر فقط ، استضاف الفندق دونالد ترامب في زيارة إلى المملكة العربية السعودية كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نجاح للمملكة وولي العهد.

في وقت لاحق من عام 2017 ، استضاف المكان نفسه قمة استثمارية براقة أطلق عليها اسم "دافوس الصحراء" بعد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في جبال الألب السويسرية.

وضع ولي العهد ، 35 عاما ، خططا طموحة لإنهاء اعتماد المملكة على النفط ، واعتُبر التطهير على نطاق واسع محاولة لتوطيد سلطته.

شهدت حملته الإصلاحية منح النساء السعوديات الإذن بالقيادة لأول مرة في تاريخ السعودية ، متحدية بذلك رجال الدين المحافظين في المملكة.

إلا أن صورته الدولية تلقت ضربة قاسية بعد عام وسط شكوك عالمية حول تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قُتل خاشقجي ، المنتقد للأمير ، في وظيفة مريعة في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

وكتبت محققة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد تقريرًا أورد فيه `` دليلًا موثوقًا به '' على تورط الأمير ، لكن الرياض نفت دائمًا أن القتل كان معاقبة رسميًا.

ومع ذلك ، شوهت جريمة القتل صورة الأمير محمد في الغرب ودفعت بعض المستثمرين إلى قطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وكان محمد بن سلمان قد تبادل سابقًا رسائل WhatsApp مع رئيس أمازون جيف بيزوس بشأن استثمار محتمل بقيمة ملياري دولار من قبل الشركة ، لكن علاقتهما توترت بعد مقتل خاشقجي ، الذي كتب لصحيفة واشنطن بوست المملوكة لبيزوس.

في يناير من هذا العام ، كشف تقرير بتكليف من بيزوس أن هاتف الملياردير الخاص به قد تعرض للاختراق من قبل عميل سعودي.