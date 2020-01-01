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الملك عبد الله الثاني يعتزم افتتاح قنصلية لبلاده في العيون المغربية

الخميس 19 نوفمبر 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبد الله الثاني يعتزم افتتاح قنصلية لبلاده في العيون المغربية



وكالات/سما/

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، عن نية بلاده افتتاح قنصلية في مدينة العيون التي تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.


وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن "جلالة الملك عبد الله الثاني عبر لجلالة الملك محمد السادس عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية" خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين اليوم الخميس.

من جهته، أعرب الملك المغربي "عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية".

كما أشاد العاهل الأردني خلال الاتصال بالقرارات التي أمر بها الملك المغربي لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وهنأ على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وكانت الإمارات افتتحت قنصلية بالمدينة في 4 نوفمبر الجاري، وهي أول ممثلية دبلوماسية لدولة عربية بالمنطقة.

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