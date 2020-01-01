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الصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا

الخميس 19 نوفمبر 2020 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا



وكالات/سم/

خلصت إحصاءات منظمة الصحة العالمية، إلى أن شخصا واحدا يلقى حتفه بفيروس كورونا كل 17 ثانية في أوروبا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج قوله إنه تم تسجيل 15.7 مليون إصابة بفيروس كورونا في 53 دولة في أوروبا، حوالي 4 ملايين منها سجلت الشهر الماضي.

وأشار إلى أن أكثر من 80٪ من الدول الأوروبية، أبلغت في الأسبوعين الماضيين عن معدلات إصابة بأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأشار كلوج إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا تعمل بأقصى طاقتها، ففي فرنسا تعمل وحدات العناية المركزة بنسبة 95٪، وفي سويسرا 100٪.

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