الخارجية التركية: زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة الغربية خطوة خطيرة للغاية

انقرة /سما/

اعتبرت ​وزارة الخارجية التركية​، أن الهدف من زيارة ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى مستوطنة بالضفة الغربية​، هو إضفاء الشرعية على أنشطة ​إسرائيل​ غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددة أنها "خطوة خطيرة للغاية".

ولفتت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، إلى أن "قيام بومبيو بزيارة مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار زيارة يجريها لإسرائيل، خطوة خطيرة للغاية"، منوها إلى أنها تخالف قرارات ​الأمم المتحدة​ التي تعتبر أنشطة إسرائيل ​الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقوانين، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن الدولي​، الذي تعد ​الولايات المتحدة​ عضو دائم فيه.

وأكدت أن زيارة بومبيو تهدف إلى إضفاء الشرعية على أنشطة إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات أحادية الجانب المتخذة بشكل غير مسؤول، تضر بالمعايير الدولية الراسخة حيال حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق وحريات ​الشعب الفلسطيني​.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بأن "مثل هذه الأعمال محكوم عليها بالفشل"، مشددة على أن ​تركيا​ ستواصل الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة النابعة من القانون الدولي.