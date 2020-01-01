الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق المطلة

القدس المحتلة / سما /

أطلق الجيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المطلة، قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان، في أعقاب إنذار كاذب، مساء اليوم، الخميس.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان بعد رصد "حركة مشبوهة"، في أعقاب تقارير حول مس بالسياج الحدودي.

وفي بيان تم تداوله في مجموعات للصحافيين على "تلغرام"، طالب المجلس الإقليمي في المطلة، من السكان، التزام المنازل وعدم مغادرتها وتوخي الحذر وتقليص مجال الحركة.

في حين أشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن السلطات طالبت السكان "بتوخي الحذر واليقظة واتباع التعليمات"، دون الكشف عن مزيد من التفاصل.

وفي وقت لاحق، تبين أن الإنذار حول المس بالسياج الأمني كان كاذبا، وطولب السكان بالعودة إلى الروتين.