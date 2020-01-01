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سبب وفاة منير مندور مرشح دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة منير مندور مرشح دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية



القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، عن وفاة منير محمد مندور المرشح في انتخابات مجلس النواب المصري عن دائرة قويسنا بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وأكدت المصادر وفاة منير مندور بعد أيام من نقله إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية؛ وذلك إثر الاشتباه بإصابته بمرض فيروس كورونا الأيام القليلة الماضية.

ونقلت "اليوم السابع" عن مصدر في مديرية الصحة بالمنوفية قوله إن المرشح منير مندور وصل إلى مستشفى بركة السبع جثة هامدة، لافتة إلى أنه يجري عمل التقارير الأولية حول وفاته.  

وذكرت أن اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن في المنوفية، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة بئر السبع يؤكد وفاة منير مندور، منوهة إلى أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.


المهندس منير مندور

ونجح المهندس منير مندور في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة بركة السبع قويسنا، حيث كان من المنتظر أن يخوض جولة الإعادة مع منافسيه، عصمت زايد، عبد الحكيم الثعلب، محمد حمدي.

جاء ذلك بعد أن ترشح المهندس مندور لعضوية مجلس النواب المصري عن دائرة قويسنا وبركة السبع رقم (5)، فيما جاءت حملته الانتخابية التي استمرت عدة أسابيع رمز (الأسد).

ونعى العديد من المسؤولين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، المرشح منير مندور الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة علمية وعملية طويلة في خدمة أبناء شعبه.

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