  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قرار بومبيو بشأن منتجات المستوطنات عدوان على الشعب الفلسطيني

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار بومبيو بشأن منتجات المستوطنات عدوان على الشعب الفلسطيني



غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار منتجات المستوطنات أنها بضائع إسرائيلية، بمثابة عدوان حقيقي على حقوق الشعب الفلسطيني، وعنجهية ووقاحة فجة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي له، "إن القرار يعتبر أكبر عملية تزوير يقوم بها وزير الخارجية الأميركي الذي يكنّ عداءً حقيقيًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وأكد قاسم على أن القرار الأميركي يعد انتهاكًا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية.

وأضاف، "أن القرار الأميركي يؤكد أن المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية متزايدة، ما يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا لوقف المخاطر كافة".

#حماس #مايك بومبيو #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

مسؤولون فلسطينيون : تعديل مخصّصات الأسرى والشهداء وهكذا ستكون التعديلات ..

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول نفق غزة و تفاهمات التهدئة وقضية تبادل الأسرى

8

الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

بيبي

"انتصار" بطعم كورونا.. صحيفة اسرائيلية: "فتح" وعودة التنسيق… تكتيك للبقاء أم خداع للنفس والشعب؟