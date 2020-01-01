حماس: قرار بومبيو بشأن منتجات المستوطنات عدوان على الشعب الفلسطيني

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار منتجات المستوطنات أنها بضائع إسرائيلية، بمثابة عدوان حقيقي على حقوق الشعب الفلسطيني، وعنجهية ووقاحة فجة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي له، "إن القرار يعتبر أكبر عملية تزوير يقوم بها وزير الخارجية الأميركي الذي يكنّ عداءً حقيقيًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وأكد قاسم على أن القرار الأميركي يعد انتهاكًا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية.

وأضاف، "أن القرار الأميركي يؤكد أن المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية متزايدة، ما يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا لوقف المخاطر كافة".