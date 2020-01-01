الخارجية: وفاة و13 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جالياتنا حول العالم لهذا اليوم الخميس، ما يرفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 304 والإصابات إلى 7091.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، وفق بيان أصدرته الوزارة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة سلوى الحولي (60 عاما)، فيما سجلت 33 إصابة سابقة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية بتسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من: ميتشيغن، والينوي، وأوهايو، ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة الاميركية الى 4410 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأوضح الفريق المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال أرض الوطن صباح هذا اليوم في طريقهم الى اسطنبول للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.