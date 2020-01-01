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الاتحاد الأوروبي: سلوك تركيا يوسع الهوة بيننا

الخميس 19 نوفمبر 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: سلوك تركيا يوسع الهوة بيننا



وكالات/سما/

قال الاتحاد الأوروبي إن تصريحات تركيا في ما يتعلق بقبرص تؤجج التوتر مع التكتل، وعلى أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها ودول الاتحاد.


وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل: "نعتبر خطوات تركيا في الآونة الأخيرة والتصريحات المتعلقة بقبرص متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر".

وتابع: "نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى. سيتطلب الأمر تغيرا جذريا في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي... الوقت ينفد ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا مع تركيا".

وكان بوريل يشير إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا فيها إلى إقامة دولتين متساويتين في قبرص، وذلك خلال زيارة قام بها هذا الأسبوع للشطر الشمالي من الجزيرة الذي يديره القبارصة الأتراك.

#الاتحاد الأوروبي #تركيا #الأمم المتحدة #رجب طيب اردوغان #قبرص

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