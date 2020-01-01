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سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل

الخميس 19 نوفمبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل



وكالات/سما/

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق تدين بأشد العبارات زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا.

وأعرب بومبيو عن إدانته للدعوات الصادرة عن "الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا" التي تطالب إسرائيل بإعادة الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى سوريا.

#سوريا #هضبة الجولان #مايك بومبيو

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