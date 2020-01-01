رئيس هيئة الأسرى: رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة

رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم الخميس، أن رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة، وموقف القيادة الفلسطينية ثابت، ولن يتغير مهما كانت الظروف والضغوطات.



وأوضح في تصريحات صحفية أن قضية الأسرى على قمة أولويات القيادة الفلسطينية، وعائلاتهم مسؤولية الكل الفلسطيني، ولن يتركوا وحدهم، والسيد الرئيس أكد على ذلك بالنص الواضح والصريح، تحديدا في توفير الحياة الكريمة لأسرهم وأبنائهم.



وأضاف أبو بكر: "لا نخفي بأن هناك هجمة غير مسبوقة على الأسرى ورواتب عائلاتهم وعلى الهيئة التي تتولى شؤونهم، ولكننا قادرين على مقاومة هذه الهجمة، والتي تتجند كل مكونات الإحتلال في تنفيذها".



وثمن قرار الرئيس عباس ورئيس الوزراء في استيعاب الأسرى المحررين الذين يتلقون رواتب من الهيئة، والذين يتجاوز عددهم 7000 محرر، في مؤسسات دولة فلسطين المدنية والعسكرية، وأن لهذه الخطوة معاني كثيرة.



وطالب أبو بكر وسائل الإعلام المحلية والدولية توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات، والإبتعاد عن التحليل الذاتي ىالإجتهاد، لأننا نؤمن بعدالة قضية أسرانا، ولن نقبل المساس بمشاعرهم واستحقاقاتهم والتأثير على مزاجهم ونفسياتهم من أي جهة أو وسيلة إعلام.

