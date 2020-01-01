غزة: أونروا تعلن موعد الدورة الرابعة لتوزيع المساعدات الغذائية

غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنها ستبدأ دورتها الرابعة لتوزيع المساعدات الغذائية لعام 2020، يوم السبت القادم 21 نوفمبر 2020 والتي ستستمر لمدة 3 شهور.

وأشارت أونروا" الخميس في تصريح صحفي أنها زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 14 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وأوضحت أنها ستقوم خلال هذه الدورة بتوزيع الحصص الغذائية التي لم يتم توزيعها خلال الدورة السابقة تبعا لانتشار فيروس كورونا، والتي شملت (العدس، الأرز، السكر والحمص).

وبينت أنها ستضيف تلك الحصص المستحقة في الدورة السابقة ليتم استلامها خلال هذه الدورة لمستحقيها من مجتمع اللاجئين الذين لم يستلموا هذه الحصص خلال الدورة السابقة، بالإضافة إلى حصصهم المستحقة خلال هذه الدورة.

وشددت أونروا على ضرورة بقاء اللاجئين المستحقين في المنزل لحين التواصل معهم من قبلها، وإبلاغهم بالوقت والطريقة التي سيتلقون من خلالها المساعدة الغذائية الخاصة بهم.

ونوهت لضرورة وضع كمامة عند الحضور لتلقي المساعدة الغذائية، واتباع ارشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية.

كما اكدت على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فرق التوزيع في المراكز، والحرص على التباعد الاجتماعي بينكم.

وطالبت بحضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، وعدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.