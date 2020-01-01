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حملة ترامب تسحب دعوى طعن على نتائج الانتخابات الأمريكية في ميشيغان

الخميس 19 نوفمبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة ترامب تسحب دعوى طعن على نتائج الانتخابات الأمريكية في ميشيغان



وكالات/سما/

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها ستسحب دعوى قضائية رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيغان.

ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته رفضا لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".

#حملة ترامب #الانتخابات الأمريكية #ميشيغان #دونالد ترامب

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