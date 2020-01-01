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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخميس 19 نوفمبر 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل / سما /

 أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت آمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، واعتلوا أسطح بعض المنازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #الخليل

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