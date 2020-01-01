  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن أول دولة أوروبية تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

الخميس 19 نوفمبر 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أول دولة أوروبية تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا



وكالات

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الخميس، إن بلاده تلقت العينات الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

الكشف عن أول دولة أوروبية تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لكورونالقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بنسبة 92% 
ونشر سيارتو في صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو أعلن فيه وصول اللقاح عبر شركة الطيران الروسية "إيروفلوت".

Karanténnapló - 17. nap, 4. rész Megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre. Most a magyar szakembereken a sor, kezdődhet a tanulmányozás a lehető legmegalapozottabb döntés érdekében.

تم النشر بواسطة ‏‎Szijjártó Péter‎‏ في الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠


وأشارت وكالة "بولمبرغ" إلى أن المجر أصبحت أول دولة أوروبية تتسلم اللقاح الروسي.

يذكر أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة، بعد أن أقرته وزارة الصحة الروسية، وباشرت به في تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا، حيث كان أول لقاح ضد الفيروس يعلن عنه في العالم.

#سبوتنيك V #لقاح فيروس كورونا #لقاح روسي #فيسبوك #وزارة الصحة الروسية

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

مسؤولون فلسطينيون : تعديل مخصّصات الأسرى والشهداء وهكذا ستكون التعديلات ..

صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

الأخبار الرئيسية

في تجاوز خطير.. واشنطن: بضائع المستوطنات "إسرائيلية" والضفة وغزة منفصلتان..!

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: النفق الأخير الذي تم اكتشافه عند حدود غزة هو الأعمق حتى الآن

تقديرات الجيش الاسرائيلي: أزمة فيروس كورونا تزيد من احتمالات التصعيد في قطاع غزة

دعت لفرض حظر شامل.. منظمة "الصحة العالمية"بغزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

عبد اللطيف

الزياني: أنا فخور جدا بقرار البحرين الشجاع بإقامة سلام مع إسرائيل ولا أزمة بيننا وبين الفلسطينيين