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الشرطة القت القبض على شخص قام بتزوير الوثائق الرسمية

الخميس 19 نوفمبر 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة القت القبض على شخص قام بتزوير الوثائق الرسمية



بيت لحم /سما/

 كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ملابسات قضيه نصب واحتيال، وألقت القبض على المشتبه به في محافظة بيت لحم.

وقال العميد طارق الحاج، مدير شرطة محافظة بيت لحم، إن معلومات مؤكدة وصلت إلى فرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم مفادها قيام شخص بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين من خلال تزوير أوراق ثبوتية، ويقوم بمنحها لهم على أنها أوراق رسمية صحيحة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف: على الفور تم رصد مكان الشخص المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وضبط أوراق ثبوتية يُشتبه بأنها مزورة بحوزته، وإحضاره إلى مديرية الشرطة، وبسؤاله أفاد بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والقيام بعملية التزوير مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكد الحاج أنه تم توقيف المشتبه به تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أُصولاً.

وناشد الحاج المواطنين ضرورة الحصول على أوراقهم الثبوتيه وشهاداتهم من مصادرها الرسمية، والتعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن أي شخص يُشتبه به بالقيام بعمليات تزوير الأوراق الرسمية.

#الشرطة #تزوير

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