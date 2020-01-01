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الرئيس اللبناني يوضح خط ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس 19 نوفمبر 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يوضح خط ترسيم الحدود مع إسرائيل



بيروت /سما/

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عن نتائج يسترجع من خلالها لبنان جميع حقوقه بالاستناد إلى القوانين الدولية.

وقال عون خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال ستيفانو دل كول، في قصر بعبدا ببيروت، إن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة، استنادا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".

وأكد الرئيس اللبناني ضرورة تصحيح "الخط الأزرق" ليصبح مطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا".

من جهته أبدى الجنرال ستيفانو دل كول، ارتياحه للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا الأسبوع الماضي، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية.

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