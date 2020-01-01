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المستشار العكسري الايراني يحذر من أن أي ضربة أمريكية قد تشعل "حربا بكل المقاييس"

الخميس 19 نوفمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار العكسري الايراني يحذر من أن أي ضربة أمريكية قد تشعل "حربا بكل المقاييس"



وكالات/سما/

قال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن أي اشتباك محدود وتكتيكي بين إيران والولايات المتحدة "يمكن أن يتحول إلى حرب بكل المقاييس".


وأضاف في حديثه مع وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم "لن يتحملوا حربا واسعة النطاق"، لافتا إلى أن بلاده "لا ترحب بالأزمات أو الحروب ولا تسعى إليها".

وأكد دهقان أن "طهران لا تسعى لبدء الحرب لكنها كذلك لا تريد التفاوض لأجل التفاوض فقط، كما أنها لن تتفاوض على قدراتها العسكرية تحت أي ظروف ومع أي طرف كان".

وجاءت تصريحات دهقان تزامنا مع نشر تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب سأل إدارته مؤخرا بشأن إمكانية توجيه ضربة إلى إيران، لكن المسؤولين في الإدارة "أقنعوه بعدم القيام بذلك".

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، أكد هذا الأسبوع أن بلاده "تمتلك القدرة على استخدام القوة العسكرية للرد على أي مغامرة متهورة من جانب أي معتد كان"

#ايران #الولايات المتحدة الأمريكية #طهران #حرب #حسين دهقان #وكالة أسوشتيد برس

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