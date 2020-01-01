صحة غزة تُوجه دعوة للمواطنين بالقطاع "تجنباً لوقوع الأسوأ"

غزة /سما/

قال مدير دائرة الطب الحرج بوزارة الصحة، بغزة، د. إياد أبو كرش: إن طواقمها تبذل جهوداً جبارة لزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة لـ 180 سريراً في مستشفيات القطاع المختلفة، في ظل الازدياد المضطرد في عدد الإصابات داخل قطاع غزة.



وحذر في تصريحات لإذاعة (القدس)، من أن الزيادة في أسرّة العناية، قد تكون غير كافية في حال استمرار الزيادة الطردية والكبيرة في الإصابات بفيروس (كوفيد- 19)، وما يتبعه من زيادة في الإصابات الخطرة.



ودعا أبو كرشً المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات الوقاية والسلامة، تجنباً لوقوع الأسوأ.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في تقريرها اليومي، المتعلق بالحالة الوبائية: إنه تم إجراء 2289 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسُجلت 368 إصابة جديدة، وتعافى 345 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 341 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة 41 حالة.

