"بي دي أس" تندد باعتبار واشنطن لها “منظمة معادية للسامية”

القدس المحتلة/سما/

نددت حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)” في فلسطين، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي وصفها بـ “المعادية للسامية”.

وقالت الحركة في بيان صحافي، إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول تشويه سمعة الحركة”.

وأضافت إن حركة المقاطعة، ترفض بشكل مبدئي ومتّسق جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.

وقالت إن “تحالف (ترامب-نتنياهو) المتطرف في عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني، يخلط عمدًا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن تصريح بوميبو يهدف إلى “قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي”.

وأعلن بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قرار وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبار “حركة مقاطعة إسرائيل”، منظمة لا سامية.

وتقول حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)”، (تعمل على المستوى الدولي) إنها تسعى إلى “تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

وتمكنت الحركة من تحقيق الكثير من الإنجازات على الساحة الدولية، وهو ما أزعج إسرائيل ودفعها لإصدار تشريعات تمنع أعضاء الحركة من دخولها.