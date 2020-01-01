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سويسرا تقرر مواصلة دعم الأونروا وتقدم مساهمة بـ 40 مليون فرنك للعامين المقبلين

الخميس 19 نوفمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تقرر مواصلة دعم الأونروا وتقدم مساهمة بـ 40 مليون فرنك للعامين المقبلين



القدس المحتلة /سما/

 قرر المجلس الاتحادي السويسري مواصلة تقديم نفس المستوى من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للعامين المقبلين.

وأوضح المجلس أن مساهمة سويسرا البالغة 40 مليون فرنك (44 مليون دولار أميركي) ستساهم في تخفيف الوضع الإنساني وخلق الآفاق وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتهدف مساهمة سويسرا، وفق بيان عن المجلس، إلى دعم برامج الأونروا التي توفر للاجئين الفلسطينيين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. حيث تدير الأونروا 711 مدرسة توفر التعليم لأكثر من مليون طفل.

#سويسرا #الاونروا

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