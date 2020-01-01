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الرئاسة تعقب على زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة وتصنيف منتجات المستوطنات بانها "اسرائيلية"

الخميس 19 نوفمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعقب على زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة وتصنيف منتجات المستوطنات بانها "اسرائيلية"



رام الله /سما/

 أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات اسرائيلية.

وقال أبو ردينة إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا.

وقال أبو ردينة "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".

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