عبد ربه: نحو 100 اسير ما زالوا مصابين بفيروس كورونا ويعيشون اوضاعا صحية صعبة

رام الله /سما/

قال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه ان الاسرى المصابين بفيروس كورونا وعددهم نحو مئة يعيشون اوضاعا صحية صعبة في ظل استمرار مصلحة سجون الاحتلال بممارسة سياسية الاهمال الطبي بحقهم اضافة الى عدم توفير احتياجاتهم الصحية.

واضاف عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، ان سطلات الاحتلال ترفض السماح لجهات طبية محايدة لمتابعة الاوضاع الصحية للأسرى المصابين بفيروس كورنا وتقديم العلاجات والرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرا الى ان العدد الكلي للاصابات منذ بدء الجائحة وصل الى نحو 132.