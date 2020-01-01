نوفل : روسيا ابلغت الجانب الاسرائيلي بخطورة اعلانها بناء اكثر من 1200 وحدة استيطانية

رام الله /سما/

قال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل ان روسيا ابلغت الجانب الاسرائيلي بخطورة اعلانها بناء اكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بين القدس وبيت لحم مضيفا ان روسيا ترفض أي اجراء يؤدي الى انهاء حل الدولتين ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

واكد نوفل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، ان هناك دورا روسيا فاعلا في دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسلام مبني على اساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ان روسيا مصممة وعازمة على حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال ايجاد الية دولية جديدة منية على قرارات الشرعية الدولية.