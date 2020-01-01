مايك بومبيو: سنصنف حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس" معادية للسامية

القدس المحتلة/سما/

اجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح يوم الخميس، مع وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو الذي يقوم بزيارة إلى اسرائيل تستمر حتى يوم الجمعة.

وشكر نتنياهو خلال مؤتمر- صحفي مشترك بين الجانبين- وقال انه: «تم تحقيق السلام مع دول عربية بفضل الجهود التي بذلتها إدارة ترامب» واضاف ان: «الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل».

وتطرق وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو خلال المؤتمر المشترك إلى حركة المقاطعة وقال ان واشنطن ستقوم بتصنيف المنظمات التي تطالب بمقاطعة اسرائيل كمنظمات معادية للسامية، كما رحب بومبيو بالنشاطات المشتركة مع اسرائيل خلال فترته وقال «انا فخور باتفاقات ابراهام، ومتأكد انه ستكون اتفاقيات أخرى، وان هذا سيستمر لأن الناس تريد السلام في كل المنطقة ويفهمون ان اسرائيل شريكة ممتازة بكل القضايا،»واضاف: «انا متأكد ان الاقبال نحو السلام سيستمر».

وبخصوص الملف الايراني قال بومبيو ان يبحث مع نتنياهو بخصوص: «التهديد الايراني في الشرق الاوسط- نحن نعمل ضدهم سوية». وتعهد بومبيو ان تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات أخرى على ايران.

وتطرق بومبيو إلى المباحثات مع لبنان وقال انه يأمل ان تنتهي المباحثات بصورة جيدة.