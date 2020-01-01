  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزعنون: زيارة بومبيو للمستوطنات سابقة خطيرة وتحدٍ أميركي للقرارات الدولية.

الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: زيارة بومبيو للمستوطنات سابقة خطيرة وتحدٍ أميركي للقرارات الدولية.



رام الله /سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الخميس، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة "بساغوت"، هي سابقة خطيرة وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل ويجب أن يتوقف.

وطالب الزعنون مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم إدانة هذه الزيارة الاستعمارية واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.

كما دعا الجنائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.

وقال الزعنون:" إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعانا من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أية شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي.

وتابع بقوله :"أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترمب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات.

#المجلس الوطني #سليم الزعنون #بومبيو #مستوطنات الضفة

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

غانتس: استئناف التنسيق مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة

الأخبار الرئيسية

عبد اللطيف

وزير الخارجية البحريني للاعلام الاسرائيلي: أنا فخور جدا بقرار البحرين الشجاع بإقامة سلام مع إسرائيل

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الرئاسة تعقب على زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة وتصنيف منتجات المستوطنات بانها "اسرائيلية"

حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه مع كميل ابو ركن..

اسدال الستار على المصالحة .. صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح