ترامب: لقاحات كورونا "ستأتي بسرعة"

سما

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، إن اللقاحات التي تم تطويرها للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ستأتي بسرعة"، ليبعث مزيدا من الأمل بقرب احتواء الوباء.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "اللقاحات ستأتي بسرعة"، متبعا إياها بتغريدة أخرى جاء فيها: "أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن، مدهشة".

وفي التغريدة ذاتها، انتقد ترامب وسائل الإعلام، قائلا إنها "نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية"، وأضاف: "انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة".

وخلال الأيام الماضية، توالت الأنباء من كبرى شركات الأدوية في العالم، بشأن النجاحات التي حققتها تجارب لقاحات كورونا التي تعمل على تطويرها.



وكشفت شركتا فايزر وبيونتيك أن نتائج التجارب النهائية أثبتت أن نسبة نجاح اللقاح الذي طوراه وصلت إلى 95 بالمئة، موضحتان أنه لا توجد أعراض جانبية خطيرة له.



كما أظهرت النتائج الأولية للقاح شركة موديرنا، فاعلية بنسبة 94.5 بالمئة في الحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأظهرت نتائج تجارب سريرية، الأربعاء، أن لقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني للوقاية من كورونا، ولّد استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة التي أنتجها كان أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي جامعة أكسفورد البريطانية، أظهرت بيانات من التجارب المبكرة، أن لقاح كورونا الذي طورته، ينتج استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، وهم من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الوباء.