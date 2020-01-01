الولايات المتحدة تصنّف منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، ظهر اليوم، الخميس، تصنيف بلاده منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها "إسرائيليّة".

وجاءت إعلان بومبيو في بيان صدر بالتزامن مع زيارته إلى مصنع "بساغوت" الاستيطاني في رام الله، في أول زيارة لوزير خارجيّة أميركي إلى مستوطنة.

ووصفت الخارجيّة الأميركيّة زيارة بومبيو بالخاصّة، ولم يرافقه فيها أي مسؤول إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بومبيو اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

وأنشئ المصنع على أراض مسروقة من الفلسطينيين، ويقع داخل شبكة مترامية الأطراف من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويشكل مصنع النبيذ محور جهود إسرائيل للترويج للسياحة في الأراضي المحتلة ورمزًا قويًا لمكافحتها حملات المقاطعة أو وسم المنتجات المنتجة داخل المستوطنات.

وستكون الزيارة للمصنع الذي - أعلن عن منتج يحمل اسم وزير الخارجية العام الماضي - هدية أخرى لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب، على الرغم من عدم اعتراف ترامب أو بومبيو بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرّر أن يزور بومبيو لاحقًا الجولان المحتل.