  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة تصنّف منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"

الخميس 19 نوفمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تصنّف منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية"



القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، ظهر اليوم، الخميس، تصنيف بلاده منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها "إسرائيليّة".

وجاءت إعلان بومبيو في بيان صدر بالتزامن مع زيارته إلى مصنع "بساغوت" الاستيطاني في رام الله، في أول زيارة لوزير خارجيّة أميركي إلى مستوطنة.

ووصفت الخارجيّة الأميركيّة زيارة بومبيو بالخاصّة، ولم يرافقه فيها أي مسؤول إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بومبيو اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

وأنشئ المصنع على أراض مسروقة من الفلسطينيين، ويقع داخل شبكة مترامية الأطراف من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويشكل مصنع النبيذ محور جهود إسرائيل للترويج للسياحة في الأراضي المحتلة ورمزًا قويًا لمكافحتها حملات المقاطعة أو وسم المنتجات المنتجة داخل المستوطنات.

وستكون الزيارة للمصنع الذي - أعلن عن منتج يحمل اسم وزير الخارجية العام الماضي - هدية أخرى لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب، على الرغم من عدم اعتراف ترامب أو بومبيو بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرّر أن يزور بومبيو لاحقًا الجولان المحتل.

#الولايات المتحدة #مايك بومبيو #المستوطنات الإسرائيلية #الضفة الغربيّة #منتجات المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه مع كميل ابو ركن..

اسدال الستار على المصالحة .. صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح

الأول منذ إعلان عودة التنسيق الأمني .. انتهاء لقاء جمع حسين الشيخ وكميل أبو ركن في رام الله

بايدن

مسؤولون فلسطينيون : تعديل مخصّصات الأسرى والشهداء وهكذا ستكون التعديلات ..

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ