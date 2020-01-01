6 فصائل فلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار العلاقة مع الاحتلال

غزة /سما/

طالبت 6 فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار عودة العلاقة والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الفصائل، وهي (حماس - الجهاد الإسلامي - الجبهة الشعبية - القيادة العامة - المبادرة الوطنية - الصاعقة)، عن رفضها الكامل لقرار السلطة، معتبرةً إياه بأنه صادم ومنافي للقرارات التي أقرت في المجلسين الوطني والمركزي، واجتماع الأمناء العامين.

ورأت في القرار بأنه جاء مناقضًا لمسار الحوار الوطني المتواصل والذي يهدف إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة تقطع مع الاحتلال وتوحد الشعب الفلسطيني خلف مشروع وطني يعتمد المواجهة مع الاحتلال.

وقالت "سيتخذ البعض هذا القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وصفقة القرن، كما سيتخذه معسكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في سلوكه المشين، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من قرار الاحتلال إنشاء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية".

ودعت الفصائل، السلطة إلى ترك المراهنة على مسار التسوية أو على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، معتبرةً ذلك "مسيرة وهم لن تحصد السلطة من ورائها إلا المزيد من ضياع القضية والحقوق وتمزيق وحدتنا الوطنية". وفق البيان.

وأكدت على ضرورة التوجه فوراً نحو بناء شراكة وطنية حقيقية دون تأخير.