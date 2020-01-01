محافظ جنين يطلع على خدمة التسجيل الإلكتروني لتحديث بيانات اللاجئين

جنين /سما/

دعا محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب المواطنين اللاجئين في محافطة جنين إلى الإسراع بتعبئة القيود و البيانات المتعلقة بهم وتحديثها باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وكالة غوث اللاجئين في فلسطين لهذا الشأن، وذلك حمايةً لحقوقهم وتثبيتاً لوجودهم على الأرض.

جاء ذلك خلال لقاء الرجوب في مكتبه، اليوم، مدير الاستحقاق والتسجيل في مكتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية واصف زعاترة الذي أطلعه على مشروع المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الانروا للتسهيل على الاجئين تحديث قيودهم وبياناتهم الشخصية وعائلاتهم، وهي خدمة تشمل إرفاق الوثائق المطلوبة دون الحاجة بالتوجه شخصيا الى مكاتب الانروا، ضمانا لحقوقهم و حفاظا على وثائقهم وبياناتهم وتحديثها باستمرار بسهوله ويسر.

ورافق زعاترة كلٌّ من: علاء جبارين مدير قسم الإغاثة والخدمات، وخلود زحالقة مدير قسم التسجيل في مكتب وكالة الغوث في مخيم جنين، وبحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة.