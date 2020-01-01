محافظ جنين يطلع على خدمة التسجيل الإلكتروني لتحديث بيانات اللاجئين

دعا محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب المواطنين اللاجئين في محافطة جنين إلى الإسراع بتعبئة القيود و البيانات المتعلقة بهم وتحديثها باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وكالة غوث اللاجئين في فلسطين لهذا الشأن، وذلك حمايةً لحقوقهم وتثبيتاً لوجودهم على الأرض.
جاء ذلك خلال لقاء الرجوب في مكتبه، اليوم، مدير الاستحقاق والتسجيل في مكتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية واصف زعاترة الذي أطلعه على مشروع المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الانروا للتسهيل على الاجئين تحديث قيودهم وبياناتهم الشخصية وعائلاتهم، وهي خدمة تشمل إرفاق الوثائق المطلوبة دون الحاجة بالتوجه شخصيا الى مكاتب الانروا، ضمانا لحقوقهم و حفاظا على وثائقهم وبياناتهم وتحديثها باستمرار بسهوله ويسر.
ورافق زعاترة كلٌّ من: علاء جبارين مدير قسم الإغاثة والخدمات، وخلود زحالقة مدير قسم التسجيل في مكتب وكالة الغوث في مخيم جنين، وبحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة.