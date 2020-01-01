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لقاء بمحافظة نابلس يناقش آليات الإسراع بتجهيز مستشفى الهلال الأحمر لاستقبال المصابين بكورونا

الخميس 19 نوفمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء بمحافظة نابلس يناقش آليات الإسراع بتجهيز مستشفى الهلال الأحمر لاستقبال المصابين بكورونا



نابلس /سما/

 ناقشت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، اليوم الخميس، مع ممثلين من مؤسسة الرؤيا العالمية، وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أُوتشا)، سبل الإسراع في تقديم الدعم اللازم لمستشفى الهلال الأحمر في المدينة، وتجهيزه بأسرع وقت حتى يصبح مؤهلاً لاستقبال من هم بحاجة إلى رعاية صحية من مصابي كورونا.

ومثل مؤسسة الرؤيا العالمية في هذا الاجتماع مدير مكتب وسط الضفة الغربية المهندس أشرف اسعيد، فيما مثّل "اوتشا" إياد شويكة، والهلال الأحمر رئيس الهيئة الإدارية لفرع نابلس هلال تفاحة.

وجاء عقد هذه الاجتماع على وقع الارتفاع المتزايد، وبشكلٍ غير مسبوق، في عدد الإصابات بكورونا في محافظة نابلس، إذ تم تسجيل 237 اصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعرضت الأتيرة أبرز التحديات التي تواجه لجنة الطوارئ العليا، ومنها عدم التزام أعداد من المواطنين بالإجراءات الصحية، ما انعكس سلباً على الوقاية وتفشي الفيروس بشكل كبير خلال الفترات الماضية.

بدوره، أكد اسعيد أنّ مؤسسته جاهزة لتقديم جزء من الدعم المادي أو التأهيلي للمستشفى بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

من ناحيته، أعرب تفاحة عن شكره لـ"الرؤيا العالمية" على هذا الدعم الذي يُظهر التكاتف المجتمعي في حماية ووقاية أبناء الشعب الفلسطيني من فيروس كورونا.

#محافظ نابلس #مؤسسة الرؤيا العالمية

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