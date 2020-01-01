انتقادات كبيرة لمتظاهر إسرائيلي شبّه نتنياهو بهتلر...

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "والا" العبري، أن متظاهرًا إسرائيليًا شبّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالزعيم الألماني أدولف هتلر.



وقال الناشط الإسرائيلي سعدي بن شطريت، خلال مظاهرة خرجت أمس الأربعاء أمام منزل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن "هتلر كان ظالمًا لليهود في الثلاثينات، وكان يتصرف مثل نتنياهو تمامًا في التحريض والتدمير".



وأشار الموقع العبري، إلى أن الفيديو الذي يوثق تصريحات الناشط الإسرائيلي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى العديد من الإدانات.



ونشر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أدان فيها تصريحات الناشط الإسرائيلي، قائلًا إن "هذه المقارنة غير شرعية".



وأضاف ريفلين أن "مقارنة رئيس الحكومة نتنياهو بقمع اليهود، احتجاج غير مشروع.. مثل هذا الخطاب يهز أسس البناء المشترك الذي أقمناه، ويجب علينا جميعًا إدانة ذلك".



من جهته، أدان رئيس حزب "كاحول لفان" بيني غانتس، تصريحات الناشط بن شطريت، قائلًا: إنها "مقارنة قبيحة".



وأضاف غانتس: "أدين بشدة المقارنة القبيحة بين نتنياهو والطاغية هتلر.. لا مكان في المجتمع الإسرائيلي لمقارنات من هذا النوع تضر بذكرى الهولوكوست؛ حتى لو كانت هناك خلافات مع طريقة نتنياهو، فهذه ليست طريقة للتعبير عن ذلك".