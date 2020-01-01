حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه مع كميل ابو ركن..

رام الله /سما/

كشف وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء اليوم الخميس، تفاصيل اجتماعه مع منسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة كميل ابو ركن.

وقال الشيخ عبر تويتر: ‏عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة.

وأضاف"تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطه وأكدنا رفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر".

وبحسب مصدر فلسطيني قال لقناة كان العبرية ، ناقش الطرفان الخطوط العريضة لإعادة العلاقات بين الطرفين.

من جهتها أفادت القناة الإسرائيلية بأنه ولأول مرة فان السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين في الغرب بأنهم مستعدين لتغيير القانون الخاص بدفع رواتب الإسرى.

وكجزء من التغيير المخطط له ، لن تحصل عائلات الاسرى على رواتبهم بناءً على عدد أفراد الاسر ومدة الحكم، ولكن المزايا على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وعدد الأشخاص.

واستأنفت السلطة الفلسطينية ، الثلاثاء ، التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل وعادت لاستلام أموال الضرائب ووفق القناة العبرية قال مسؤولون فلسطينيون "أصبح هذا التطور ممكنًا بعد رسالة تلقتها السلطة الفلسطينية تعلن فيها إسرائيل التزامها بالاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

والثلاثاء الماضي، أعلن الشيخ عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ، الثلاثاء، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".