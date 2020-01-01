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صورة .. انتحار القنصل الفرنسي في المغرب

الخميس 19 نوفمبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. انتحار القنصل الفرنسي في المغرب



الرباط / سما

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، عن انتحار دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب. 

وذكرت أن القنصل الفرنسي وضع حدًا لحياته شنقا داخل غرفته بقنصلية بلاده، لافتة إلى أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا عاجلا بالقضية.

وحسب موقع (360 المغربي)، فإن قنصل فرنسا الذي يبلغ من العمر 55 سنة، انتحر بواسطة حبل داخل منزله، إذ يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية.

وأضاف أنه تم العثور على جثة القنصل فرانسوا داخل غرفته، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية في مدينة طنجة في حالة استنفار.

القنصل الفرنسي في طنجة

وكان القنصل الفرنسي قد باشر أعماله بالمغرب في شهر أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، عقب اقتراحه من طرف السفيرة الفرنسية في بريطانيا.

وقال فرانسو آنذاك إنه "سعيد بتعيينه من طرف سفيرة بلاده"، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين المغرب وفرنسا".

وأفاد الموقع المغربي الذي أورد الخبر بأن القنصل فرانسو كان يواجه مشاكل خاصة، حيث تقدم بطلب إعفائه من مهامه إلى السفير الفرنسي بعد أسابيع من تعيينه قنصلا.

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