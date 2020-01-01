تعرّف على أكثر لاعب حصولا على الألقاب في غزة لهذا الموسم

الوسطى / سما /

بات النجم عبد العزيز مصلح أكثر لاعب في قطاع غزة, حصولا على البطولات الرسمية في مختلف الألعاب هذا الموسم.

مصلح يلعب مع فريق خدمات البريج لكرة السلة, الذي نال برفقته لقب الدوري, بينما ظهر مع فريق اتحاد دير البلح لكرة اليد, صاحب ثنائية الدوري والكأس لأول مرة في تاريخه.

ودخل لاعب فريقي خدمات البريج واتحاد دير البلح, تاريخ الرياضة الغزية هذا الموسم, لا سيما أنه يجيد لعبتي السلة واليد ببراعة واضحة.

يشار إلى أن مصلح من اللاعبين المميزين على صعيد اليد والسلة في قطاع غزة, ويقدّم مستويات جيدة مع خدمات البريج واتحاد الدير.