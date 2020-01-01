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الأول منذ إعلان عودة التنسيق الأمني .. انتهاء لقاء جمع حسين الشيخ وكميل أبو ركن في رام الله

الخميس 19 نوفمبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأول منذ إعلان عودة التنسيق الأمني .. انتهاء لقاء جمع حسين الشيخ وكميل أبو ركن في رام الله



القدس المحتلة / سما /

التقى مسؤولون إسرائيليّون وفلسطينيّون، اليوم، الخميس، في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، الثلاثاء، عن إعادة العلاقات مع الاحتلال.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ومنسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن.

وقال مصدر فلسطينيّ لهيئة البثّ الرسميّة ("كان 11") إن الطرفين بحثا عودة العلاقات بين السلطة وبين الاحتلال.

والثلاثاء الماضي، أعلن الشيخ عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ، الثلاثاء، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".

وأبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، عقب القرار الصادر عن القيادة في 19 أيار/ مايو الماضي، بـ"وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل".

#حسين الشيخ #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #التنسيق الامني #كميل ابو ركن

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