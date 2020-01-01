طالع .. "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الخميس، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل دورة أغسطس 2020 والذي تم استكماله في ظل جائحة كورونا.

وقالت الوزارة، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ (1547) طالب وطالبة، حضر منهم (1403).

وذكرت أن عدد الناجحين بالامتحان بلغ (1013) طالب وطالبة بنسبة نجاح (72,2%).

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يُذكر أن الامتحان التطبيقي الشامل أحد الادوات المهمة التي تضمن توفر المهارات والمعارف اللازمة لإدماج خريج برنامج الدبلوم المتوسط في سوق العمل.

ويعتبر الامتحان الشامل أحد الامتحانات الوطنية التي نص عليها قانون التعليم العالي رقم (11) لعام 1998، وهو أحد المهام الرئيسية لوزارة التربية والتعليم العالي‎.

ومن أهداف الامتحان التطبيقي الشامل، إعطاء الطالب وثيقة وطنية (شهادة) تضمن بموجبها الوزارة تمكن مجتازي الامتحان من المهارات والمعارف التخصصية اللازمة للنفاذ لسوق العمل الفلسطيني‎.

ويهدف الامتحان الشامل أيضا، إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب لتحقيق أحد الشروط المهمة لعملية التجسير والتحاق خريجي الدبلوم برامج البكالوريوس المناظرة‎.

كما يهدف، وفق وزارة التربية والتعليم، للوصول إلى تصور حول مخرجات برامج الدبلوم لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالاستناد إلى البيانات الرقمية لتحليل نتائج الامتحان التطبيقي الشامل‎.