حماس تدين بشدة زيارة وزير الخارجية البحريني لكيان الاحتلال

غزة / سما /

دانت حركة حماس، اليوم الخميس، بشدة، زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إلى إسرائيل، ولقائه عددًا من مسؤوليها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن زيارة الزياني والأحاديث الودية مع قادة الاحتلال "المجرمين"، مستنكرَة ومدانة بأشد العبارات، وهي فعل منبوذ عربيًا وأخلاقيًا، حسب وصفه.

واعتبر طلب البحرين تبادل السفراء أثناء زيارة وزير خارجيتها، يعكس إصرار النظام البحريني على تعميق الخطيئة القومية التي اقترفتها بتوقيعها اتفاق التطبيع مع الاحتلال. كما قال.

وأضاف أن "إقدام البحرين على تبادل إقامة السفارات مع الكيان الصهيوني، يعاكس قيم العروبة، ويشكل عداءً للمصالح الوطنية لشعب البحرين، وتعزيزًا للحضور الصهيوني، وهو ما يعني زيادة التوترات في كل المنطقة".

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية البحريني تتزامن مع ذروة هجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس، يجعل منها شريكة في جريمة الاستيطان والعدوان على حقوق شعبنا في أرضه. كما قال.