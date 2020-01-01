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الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48

الخميس 19 نوفمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48



الداخل المحتل / سما /

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلا مكونا من طابقين في مدينة اللد، لعائلة شعبان، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم منازل عربية في اللد، رغْم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.

ومنذ بَدْء أزمة كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، هدمت السلطات الإسرائيلية 6 مبان لسكان عرب في مدينة اللد.

كما شهدت حملات الهدم تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل، ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات النقب وغيرها.

#الشرطة الإسرائيلية #أراضي الـ48 #اللد

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