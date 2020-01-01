لائحة اتهام إسرائيلي ضد فلسطيني من رهط حاول تنفيذ هجوم بالأقصى

القدس المحتلة / سما /

قدم الادعاء العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب فلسطيني من بدو رهط في النقب، بزعم محاولته تنفيذ هجوم بالمسجد الأقصى قبل أسبوعين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن لائحة الاتهام قدمت أمام محكمة بئر السبع المركزية ضد وليد أبو مدين 20 عامًا من سكان رهط، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتضمن تفاصيل محاولته تنفيذ الهجوم.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن الشاب وصل في السادس من الشهر الجاري إلى البلدة القديمة لتنفيذ عملية طعن وكان بحوزته سكين ومفك براغي، وكان في طريقه للمسجد الأقصى لشن هجوم بدوافع قومية ليموت شهيدًا، كما ذكر في اعترافاته بعد اعتقاله قبيل تنفيذ الهجوم.

ونسبت لائحة الاتهام، للشاب أبو مدين تهمة ارتكاب جريمة والشروع في القتل ضمن نطاق "عمل إرهابي" وحيازة سكين.

وطلب الادعاء العام الإسرائيلي مديد اعتقال أبو مدين لحين استكمال التحقيقات معه.