مشاهدة مباراة الهلال السوداني وطلائع الجيش الودية بث مباشر

القاهرة / سما

تنشر وكالة سما لمتابعيها رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني وطلائع الجيش المصري الودية بث مباشر المقررة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ضمن استعدادات الطرفين للمرحلة المقبلة.

مباراة الهلال وطلائع الجيش مباشر تنقل من ملعب الجهاز الرياضي العسكري في مصر على عدد من القنوات الرياضية المحلية، فيما تنطلق الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السودان ومصر.

وقال نادي الهلال عبر فيسبوك إن فريقه يستهل ثاني مواجهاته الودية بمعسكره الخارجي بالقاهرة مباراة قوية ضد نادي طلائع الجيش عند الساعه الثالثة على ملعب الجهاز الرياضي العسكري.

وكان اللاعب محمد عبدالرحمن قد وصل إلى مطار القاهرة، تمهيداً للإنضمام للمعسكر الحالي، وكان في إستقبال الغربال الأستاذ محجوب عوضه من العلاقات العامة والأستاذ عبدالرحمن عيدروس.

ويواصل الهلال سلسلة تحضيراته اليومية بمعسكره المغلق بالقاهرة، حيث عاد لأجواء التدريبات بعد أن خضع لراحة سلبية اليوم الماضي، فيما عكف الجهاز الفني على زيادة الجرعات البدنية والفنية.

وأخضع الجهاز، اللاعبين لتدريبات متنوعة إستمرت لمدة ساعة فقط ؛ كما قسم المدرب الصربي زوران اللاعبين لمجموعتين حيث ركز من خلالها على تمرير الكرة من لمسة واحدة مع اللعب السريع.

وكان الهلال السوداني قد افتتح معسكره التدريبي الحالي بانتصار سهل على نظيره نادي القناة المصري بهدفين دون مقابل، إذ اطمأن الجهاز الفني على لياقة وتفوق اللاعبين.