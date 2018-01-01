تصوير اعادة التنسيق كانتصار ..فتح تخدع نفسها وجمهورها..عميرة هس

هارتس/سما/



ليس من العار أن تكون العامل الضعيف والمخدوع، لكن من العار والخطأ السياسي الجسيم أن تخدع نفسك وشعبك.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من الإعلان الفلسطيني عن استئناف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، كتب عضو من فتح غير ملتزم على حسابه على فيسبوك: "أخشى أن يعلنوا أن استئناف التنسيق انتصار على الاحتلال ، وأن هذا اليوم سيصبح يومًا وطنيًا". لقد كتب بسخرية بالطبع ، لكنه أظهر أنه على دراية جيدة بقيادته. وبعد ساعات، أجرى حسين الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية ومسؤول كبير في حركة فتح، مقابلة عبر قناة تلفزيونية محلية، أعلن فيها استئناف التنسيق ، وقال إنه "نصر استثنائي لعظمة (الشعب) وعظمة رئيس الشعب محمود عباس". وقال إن هذه هي المرة الأولى في عهد حكومة نتنياهو ، وقال إن مصدرا إسرائيليا (منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن) تعهد في توقيعه بأن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات.

على وسائل التواصل الاجتماعي، سارع السكان الفلسطينيون وكتبوا تانهم تذوقوا طعم "النصر". كتب احدهم هل يمكن أن أكون مصابا (بكورونا) ولا أستطيع تذوق هذا الانتصار؟ ونُشر مقطع فيديو قصير لأغنية، مستوحى من لحن عام لمغني بدوي مشهور من مخيم النصيرات للاجئين، والذي حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في الحملة الانتخابية الأردنية. الفيديو، بكلماته، يقدم على أنه "هدية لقيادة السلطة الفلسطينية في يوم انتصارها الكبير في استعادة التنسيق الأمني". الفيديو يستخدم كصورة مجازية من أغسطس 2018 لفلسطيني أُجبر على استبدال عجلة مثقوبة في مركبة عسكرية عالقة غرب رام الله، ولم يتمكن جنودها من القيام بذلك بأنفسهم. المثل بالطبع هي الاجهزة الأمنية الفلسطينية التي تخدم المحتل الإسرائيلي. تم تقديم الفيديو كهدية "في اليوم الثاني لإحياء ذكرى عملية إصلاح البنشر".

كان متوقعا تماما أن يأمر عباس باستئناف التنسيق الأمني في وقت أو آخر. إن المضايقات المتسلسلة مع إسرائيل والاجهزة الأمنية والقمعية - ومن ثم تجديد العلاقات المفتوحة معهم - هي تكتيك آخر للبقاء أو الحفاظ على رؤية قيادة وطنية. مثل المسلسل الحديث عن الانتخابات أو المصالحة مع حماس، إنهم يخلقون خطابًا مصطنعًا وخادعًا للتغيير والتجديد والتقدم والصمود. يسعى هذا الخطاب إلى طمس الحقيقة الراسخة للجيوب الفلسطينية المنفصلة التي شكلتها إسرائيل على مر السنين، والعجز الحالي للفلسطينيين، بقيادتهم الحالية وغياب الإستراتيجية، على تغييرها. المضايقات، مع الثمن الباهظ الذي يُطلب من الجمهور الفلسطيني دائمًا دفعه، ثم "المدفوع" الذي يجعل الأمر أسهل قليلاً للجمهور - ولا سمح الله - يخلق تمثيلًا زائفًا لنشاط القيادة الفلسطينية.

لكن هذه انعطافات يائسة لعجلات عالقة في مكانها. حتى خلال فترة الاحتلال المباشر، قبل قيام السلطة الفلسطينية، كان الاقتصاد الفلسطيني وقدرة سكان المناطق على الكسب خاضعين للإملاءات والسياسات الإسرائيلية. اليوم، لكي يستمر الاقتصاد والقدرة على الكسب في التعثر عند الحد الأدنى ، يجب على السلطة الفلسطينية أن تدفع لإسرائيل بعملة التنسيق الأمني المكروه.

المشكلة الآن ليست في تجديد التنسيق الأمني أو في تجديد التنسيق المدني الذي يسمح بدفع الرواتب في موعدها وبالكامل. المشكلة في الكذبة الصارخة حول "النصر" التي يحاول مسؤولو فتح تسويقها لشعبهم. الكذب إهانة للحس السليم وتعبير عن الازدراء في الأماكن العامة.

وعد أبو ركن مكتوبًا ردًا على رسالة آل الشيخ في 7 أكتوبر ، كما يشير هو نفسه. ونشر موقع الأخبار الفلسطيني في غزة "سما" الرسالة. وجاء في البيان: "لقد أعلنت إسرائيل في وقت سابق أن الاتفاقات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية تظل الإطار القانوني الذي يوجه الطرفين في الأمور المالية وغيرها، وبالتالي، وفقا لهذه الاتفاقات، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية. وللأسف، كانت السلطة الفلسطينية هي التي قررت ذلك. عدم استلام المبالغ المحصلة من اسرائيل ".

ومن المحتمل أن تكون الإشارة إلى الأموال التي لم يتم تحويلها مقصودة للوسيط الحالي "المدفوع" - النرويج مهد اتفاقيات أوسلو ، التي تخشى كممثل للدول المانحة من تدهور الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. لكن حقا ، بعد 25 عاما ، هل يستطيع عباس والشيخ الترحيب بالاتفاقات التي يراها أبو ركن "إطارا قانونيا"؟

قبل تجديد التنسيق الأمني صباح الثلاثاء، كانت الإدارة المدنية (التابعة للجيش الإسرائيلي) نشطة للغاية في شمال الأغوار: فقد هدمت كوخًا للاستخدام الزراعي في قرية خربة عطوف، وواصلت طريقها إلى قرية بوروش بيت دجن ودمرت خزانًا زراعيًا. إلى خربة أم الجمال حيث فككوا شجرة خشبية أقامها نشطاء اجتماعيون ومحوها في قرية الباريسية، وهناك قاموا بتفكيك ومصادرة مقطورة كانت تعيش فيها أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وهدموا مرحاضًا وخزانًا للمياه. أصبحت عمليات الهدم والمقاطعة هذه في غور الأردن حدثًا يوميًا، وتهدف إلى منع الفلسطينيين من الاستمرار في العيش هناك والسماح بتوسيع المستوطنات هناك. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الأعمال قانونية ووفقاً للاتفاقيات، ووفقاً للتفسير اليميني للجيش الإسرائيلي للاتفاقيات، فإن المنطقة ج هي أراضي إسرائيلية.

الاتفاقات - التي يباركها الشيخ - مثل المواد في يد اسرائيل. وهي، كقوة عسكرية واقتصادية، تستخدمها كإطار قانوني لإملاء ترتيبات الاستسلام على الفلسطينيين. ليس من العار أن تكون العامل الضعيف والمخدوع، لكن من العار والخطأ السياسي الجسيم أن تخدع نفسك وشعبك.